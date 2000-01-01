13.08 23:30 MIGnews.com

В Антарктиде найдено 90-то новых вулканов

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Исследователи Эдинбургского университета обнаружили самый большой вулканический регион на Земле - на два километра ниже поверхности обширного ледяного щита, покрывающего Западную Антарктиду.Таким образом, Антарктида почти потеснила с первого места Восточно-Африканский вулканический хребет, который считается самым плотным скоплением вулканов в мире."Если хотя бы один из этих вулканов начнет извергаться, он дестабилизирует и без того неустойчивый ледниковый покров Западной Антарктиды, значительно увеличив поток льда, сбрасываемый в Океан",- сообщил один из авторов геологического исследования Роберт Бингам."Главный вопрос: насколько активны эти вулканы? Это то, что нам нужно определить как можно быстрее", - добавил Бингам.Исследование, опубликованное в серии специальных изданий Геологического общества, касалось исключительно ледникового щита западной Антарктиды, где еще в прошлом столетии были найдены скрытые льдом базальтовые пики. Но сколько их скрыто под более толстым льдом? Ответ на этот вопрос не знал никто.Первоначально этот старый вопрос снова поднял студент геологического университета, Макс Ван Вик де Фриз. Он провел повторный анализ измерений, проведенных в ходе предыдущих экспедиций с применением радиолокаторов, установленных на самолетах. Далее эти данные сравнивались с информацией спутников и других аэросъемок.Когда были собраны все результаты, команда сообщила о поразительном факте: о 91-м вулкане, которые были добавлены к 47-ми, обнаруженным в прошлое столетие.Эти новые, недавно обнаруженные вулканы имеют высоту от 100 до 3850 метров. Все они покрыты льдом, который иногда достигает 4 км толщины. Все вулканические пики сосредоточены в регионе, известном как западная антарктическая рифтовая система, которая простирается на 3,500 км от шельфового ледника Антарктиды до Антарктического полуострова."Мы были поражены, поскольку не ожидали, что найдем что-нибудь подобное", – сообщил Бингам. "Мы почти утроили известное количество вулканов в западной Антарктиде. Но мы сильно подозреваем, что на дне моря, лежащего под шельфовым ледником Росса, вулканов ещё больше. Поэтому я думаю, что этот регион окажется самым вулканически-плотным регионом в мире. Их там даже больше, чем в Восточной Африке, где сосредоточены Нийрагонго, Килиманджаро, Лонгонот и все другие активные вулканы".