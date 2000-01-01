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Ученые: недосыпание опаснее алкоголизма | Фото: Thinkstock13.08 22:21   MIGnews.com

Ученые: недосыпание опаснее алкоголизма

Канадские ученые установили, что регулярное недосыпание (меньше 6 часов сна в сутки) может привести к тем же последствиям, что и злоупотребление спиртным.
Исследование, проведенное сотрудниками компании Medisys, показало, что нехватка сна увеличивает риск ожирения, депрессии, инфарктов и инсультов.

Бодрствование в течение 18 часов отражается на когнитивных функциях так же негативно, как запойное пьянство. Страдает концентрация внимания и способность выполнять определенные задачи.

"Сон играет важную роль в регулировании гормонов, которые влияют на голод (грелин, кортизол и лептин), поэтому лишение сна увеличивает аппетит и приводит к перееданию и увеличению веса", — заявил нейробиолог Адриан Оуэн.
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