14.10 04:27 MIGnews.com

Найден гигантский пожиратель двойников Земли

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Астрономы из Принстонского университета обнаружили звезду, которая, вероятно, поглотила несколько планет с суммарной массой, соответствующей пятнадцати Землям. Звезду назвали в честь Кроноса, греческого бога, который съел своих детей. Об открытии рассказывается в пресс-релизе на сайте университета. Об этом в пятницу, 13 октября сообщает "Звезда".Звезда солнечного типа HD 240430, получившая неофициальное название Кронос, входит в состав двойной звездной системы. Вместе со своим компаньоном, звездой HD 240430 или Криос (так звали брата Кроноса), она находится на удалении 350 световых лет от Земли и совершает один оборот вокруг него за 10 тысяч лет.По оценкам ученных, возраст небесного тела – около четырех миллиардов лет. Оно относится к тому же типу, что и Солнце. Кронос входит в состав двойной звезды вместе со вторым, меньшим объектом Криосом.Астрономы пришли к выводу, что Кронос пожирает другие планеты после анализа содержимого звезды. В ее составе обнаружили необычайно высокую концентрацию породообразующих минералов, в том числе магния, алюминия, кремния, железа, хрома и иттрия. Уровень летучих соединений (кислород и азот) был относительно низок. Вещества, преобладающие в составе планеты, имеют способность затвердевать при высокой температуре – около 920 градусов по Цельсию."Кронос отличает именно наличие тех элементов, которые участвуют в образовании планет, что является доказательством того, что звезда поглощала именно их, а не что-то еще", - приводит слова руководителя исследования Семеонга О портал New Atlas.По предположению ученых, всего за время существования Кронос поглотил не менее 15 планет, размер которых сопоставим с размером Земли.