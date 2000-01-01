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Найден гигантский пожиратель двойников Земли | Фото:14.10 04:27   MIGnews.com

Найден гигантский пожиратель двойников Земли

Астрономы из Принстонского университета обнаружили звезду, которая, вероятно, поглотила несколько планет с суммарной массой, соответствующей пятнадцати Землям. Звезду назвали в честь Кроноса, греческого бога, который съел своих детей. Об открытии рассказывается в пресс-релизе на сайте университета. Об этом в пятницу, 13 октября сообщает "Звезда".

Звезда солнечного типа HD 240430, получившая неофициальное название Кронос, входит в состав двойной звездной системы. Вместе со своим компаньоном, звездой HD 240430 или Криос (так звали брата Кроноса), она находится на удалении 350 световых лет от Земли и совершает один оборот вокруг него за 10 тысяч лет.

По оценкам ученных, возраст небесного тела – около четырех миллиардов лет. Оно относится к тому же типу, что и Солнце. Кронос входит в состав двойной звезды вместе со вторым, меньшим объектом Криосом.

Астрономы пришли к выводу, что Кронос пожирает другие планеты после анализа содержимого звезды. В ее составе обнаружили необычайно высокую концентрацию породообразующих минералов, в том числе магния, алюминия, кремния, железа, хрома и иттрия. Уровень летучих соединений (кислород и азот) был относительно низок. Вещества, преобладающие в составе планеты, имеют способность затвердевать при высокой температуре – около 920 градусов по Цельсию.

"Кронос отличает именно наличие тех элементов, которые участвуют в образовании планет, что является доказательством того, что звезда поглощала именно их, а не что-то еще", - приводит слова руководителя исследования Семеонга О портал New Atlas.

По предположению ученых, всего за время существования Кронос поглотил не менее 15 планет, размер которых сопоставим с размером Земли.
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