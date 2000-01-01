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Новые iPhone лишатся важной системы защиты | Фото:13.10 20:07   MIGnews.com

Новые iPhone лишатся важной системы защиты

Apple оставит в прошлом функцию Touch ID — идентификацию по отпечатку пальца. Об этом в пятницу, 13 октября сообщил аналитик компании KGI Securities Минг Чи Куо, передает портал 9to5mac.com.

Функцию Touch ID заменит Face ID — система распознавания лица. Месяц назад Минг Чи Куо утверждал, что система Face ID будет доступна в новом iPhone X, и реакция покупателей на новый смартфон решит ее дальнейшую судьбу.

По его мнению, новая система Face ID серьезно увеличит продажи смартфонов. Куо уверен, что iPhone с Face ID позволит компании Apple оторваться от конкурентов (в первую очередь от Samsung).

Ранее стало известно, что Apple испытывает сложности при сборке датчиков системы Face ID. Для сборки фронтальной камеры TrueDepth, которая используется для работы системы Face ID, уходит значительно больше времени из-за нового модуля Romeo
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