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Siemens задумалась о выходе из активов в России 15.07 06:37   MIGnews.com

Siemens задумалась о выходе из активов в России

Немецкая компания Siemens рассматривает возможности выхода из Siemens Gas Turbines Technologies ("Сименс технологии газовых турбин") — совместного предприятия с российскими "Силовыми машинами", сообщает немецкое издание Wirtschaftswoche со ссылкой на источники.

Кроме того, отмечает издание, руководство компании также может принять решение о выходе из состава акционеров российской компании "Интеравтоматика", в которой компания владеет 45,7% ценных бумаг.

Ранее агентство Reuters сообщало, что в Крым, на который распространяются санкции ЕС, были поставлены газовые турбины производства немецкой компании Siemens. Дочерняя компания "Ростеха" – ВО "Технопромэкспорт" — позднее заявила, что газовые турбины для электростанций Крыма были куплены на вторичном рынке и модернизированы в России.

8 июля Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что одной из компаний, которая участвует в установке и введении в эксплуатацию турбин в Крыму, является российское ЗАО "Интеравтоматика".

В Siemens заявили, что турбины были поставлены в республику без ведома компании. 11 июля Siemens AG подала иск в Арбитражный суд Москвы, ответчиками по которому выступают три юрлица: ОАО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт", ООО "Сименс технологии газовых турбин", ООО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт". В материалах суда сообщалось, что процесс состоится после 21 августа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Крыму устанавливаются турбины российского производства, собранные из российских компонентов.
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