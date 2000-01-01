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14.07 09:15   MIGnews.com

NASA "не может позволить себе отправлять людей на Марс"

Как известно, на протяжении многих лет космическое агентство NASA активно обсуждает отправку людей на Марс, продолжая представлять планы для отправки человека на другую планету.

Однако, руководитель космических полетов организации Уильям Х. Герстенмайер заявил, что агентство не смогло назначить дату миссий из-за отсутствия финансирования.

Об этом он сообщил во время встречи Американского института по аэронавтике и астронавтике.

Ранее в прошлом месяце руководство агентства отменило отправку космонавтов в миссию "Орион" EM-1, после месячного технико-экономического обоснования. Кроме того, агентство подтвердило, что миссия EM-1 будет перенесена на 2019 год по ряду проблем, включая финансирование и планирование.
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