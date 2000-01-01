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Ученые подсчитали, сколько осталось человечеству | Фото: Thinkstock15.08 05:54   MIGnews.com

Ученые подсчитали, сколько осталось человечеству

Через 100-500 лет человечество исчезнет. Во всяком случае, так считает бывший астрофизик и преподаватель математики в Университете Арканзаса Дэниел Уитмир.

Из текста его статьи в издании International Journal of Astrobiology следует, что технологические цивилизации, которые существуют миллионы лет, чрезвычайно редки и маловероятны. А люди относятся как раз к таковой, хоть являются одним из самых отстающих технологически развитых видов.

В связи с вышеизложенным Дэниел Уитмир называет нашу цивилизацию типичной во Вселенной, что предполагает малую вероятность поочередного появления нескольких цивилизации на одной и той же планете. Это, в свою очередь, непременно приведет к непригодности для жизни биосферы Земли.

При помощи колоколообразной кривой ученый установил, сколько еще проживет человечество. По его версии, технологическая цивилизация на Земле продержится примерно столько же, сколько уже существует, то есть около ста лет, а с учетом стандартного отклонения и асимметрии графика этот показатель увеличивается до 500 лет.
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