14.08 08:21 MIGnews.com

Renault-Nissan откроет лабораторию электромобилей в Израиле

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На прошлой неделе компания Renault-Nissan объявила об открытии лаборатории инноваций в Тель-Авиве.По словам компании, стартапы, выбранные для этой программы, смогут подключиться к всемирной технологической сети, которая связана с Renault-Nissan, в настоящее время крупнейшим в мире автопроизводителем.Стартапы смогут использовать опыт и ресурсы других научно-исследовательских центров Renault-Nissan и смогут испытывать свои технологии на транспортных средствах в реальных условиях на тестовых дорожках, принадлежащих компании.Лаборатория будет работать в сотрудничестве с Национальным управлением по технологиям и инновациям Израиля, и получит финансирование до миллиона шекелей, исходя из того, насколько развита технология стартапов.Это не первый проект компании в Израиле. В 2016 году Groupe Renault создала инновационную лабораторию в Израиле в области технологий электрических транспортных средств и кибербезопасности.Израиль стал центром развития технологий смарт-автомобилей. Среди автомобильных компаний, у которых есть интеллектуальные автомобильные научно-исследовательски центры в Израиле: General Motors, Daimler Group (BMW), Volvo, Honda, SAIC Motors в Китае, а также Intel, которая, хотя и не производитель автомобилей, сейчас находится в процессе создания "умного автомобиля", благодаря недавнему приобретению Mobileye (приобретение 84% акций MobilEye).