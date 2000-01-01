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Renault-Nissan откроет лабораторию электромобилей в Израиле 14.08 08:21   MIGnews.com

Renault-Nissan откроет лабораторию электромобилей в Израиле

На прошлой неделе компания Renault-Nissan объявила об открытии лаборатории инноваций в Тель-Авиве.

По словам компании, стартапы, выбранные для этой программы, смогут подключиться к всемирной технологической сети, которая связана с Renault-Nissan, в настоящее время крупнейшим в мире автопроизводителем.

Стартапы смогут использовать опыт и ресурсы других научно-исследовательских центров Renault-Nissan и смогут испытывать свои технологии на транспортных средствах в реальных условиях на тестовых дорожках, принадлежащих компании.

Лаборатория будет работать в сотрудничестве с Национальным управлением по технологиям и инновациям Израиля, и получит финансирование до миллиона шекелей, исходя из того, насколько развита технология стартапов.

Это не первый проект компании в Израиле. В 2016 году Groupe Renault создала инновационную лабораторию в Израиле в области технологий электрических транспортных средств и кибербезопасности.

Израиль стал центром развития технологий смарт-автомобилей. Среди автомобильных компаний, у которых есть интеллектуальные автомобильные научно-исследовательски центры в Израиле: General Motors, Daimler Group (BMW), Volvo, Honda, SAIC Motors в Китае, а также Intel, которая, хотя и не производитель автомобилей, сейчас находится в процессе создания "умного автомобиля", благодаря недавнему приобретению Mobileye (приобретение 84% акций MobilEye).
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