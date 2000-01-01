15.10 02:10 MIGnews.com

"Ошеломляющее" открытие шведских археологов

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Шведские археологи сообщили об "ошеломляющем открытии" – оказывается, среди викингов могли быть сторонники ислама. К такому заключению пришли исследователи под началом Анники Ларссон из Уппсальского университета на основании археологических находок.Доказательство этого открытия долгое время находилось у ученых под самым носом – около ста лет назад при раскопках захоронений в Бирке и Гамле были обнаружены датированные IX веком н.э. одежды северян, которая впоследствии была признана распространенным примером погребального наряда.И хотя, казалось бы, эти находки были изучены вдоль и поперек, специалист по одежде викингов доктор Ларссон обнаружила 1,5-сантиметровый орнамент, вышитый из слов "Аллах" и "Али" (Али ибн-Талиб – имя зятя и сподвижника пророка Мухаммеда)."Я долго не могла это понять, а потом вспомнила, где видела похожие элементы – в Испании, на тканях мавританцев", - рассказала она "Би-би-си", отметив, что ни с чем подобным она раньше при раскопках в Скандинавии не сталкивалась.И хотя контакты между мусульманами и викингами уже были доказаны, считалось, что все они совершались либо при торговле, либо при набегах северян на молодые мусульманские племена. Однако последнее открытие проливает свет на новый уровень влияния ислама на скандинавов."Предположительно, погребальные обычаи в век викингов формировались под влиянием ислама и идеи вечной жизни в раю после смерти", - говорит Ларссон.