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Ученые: марихуана останавливает процесс старения мозга | Фото: Thinkstock15.06 14:56   MIGnews.com

Ученые: марихуана останавливает процесс старения мозга

Ученые из Боннского университета со своими коллегами из Еврейского университета в Иерусалиме пришли к выводу, что марихуана останавливает процесс старения мозга. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Medicine.

Эксперимент с участием мышей разных возрастов (от двух, двенадцати и восемнадцати месяцев) показал, что низкие дозы активного ингредиента каннабиса, ТГК, могут оказывать сильный эффект на процесс старения мозга, в обратном случае восстанавливая обучение и память пожилых особей.

Подопытные грызуны получали небольшое количество лекарства с тетрагидроканнабинолом в течение четырех недель. В результате тесты показали у испытуемых мышей значительное улучшение когнитивных функций, ориентирования в пространстве и распознавания других мышей.

"Лекарство полностью восстановило работоспособность мозга у старых особей", – заявил профессор Андреас Циммер из Боннского университета, член группы ImmunoSensation Excellence Excellence.

Специалисты еще не знают, поможет ли THC улучшить память у пожилых людей, однако планируются тесты, добавил Циммер.
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