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Создан препарат, помогающий загорать без солнца | Фото: Thinkstock16.06 01:33   MIGnews.com

Создан препарат, помогающий загорать без солнца

Исследователи из Массачусетского университета разработали вещество, которое способствует получению загара в отсутствие солнца. Соответствующая статья опубликована в журнале Cell.

Так, объектом исследования ученых стал ген MC1R, отвечающий за выработку меланина в коже. У людей, способных получать нормальный загар, этот ген под воздействием солнечного света запускает каскад реакций, которые заставляют клетки кожи вырабатывать меланин.

В своих экспериментах ученые использовали вещество — соль-индуцибельную киназу (SIK), которая оказалась способна искусственным образом запускать процессы производства меланина в коже.

В экспериментах с кусочками кожи в чашке Петри и живыми мышами воздействие вещества приводило к устойчивому потемнению, которое начинало исчезать примерно спустя неделю. Ученые утверждают, что новое вещество способно вызывать загар на любых типах кожи, кроме того, его действие предотвращает онкологические заболевания кожи, вызванные действием ультрафиолетового излучения.

"Это не поддельный, а настоящий загар. Для него всего лишь не требуется солнца", — резюмировал профессор Дэвид Фишер, автор исследования.
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