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Ученые: засуха на Ближнем Востоке продлится еще десятилетие | Фото: Thinkstock15.07 14:47   MIGnews.com

Ученые: засуха на Ближнем Востоке продлится еще десятилетие

Американские исследователи заявили, что ближайшее десятилетие засуха на Ближнем Востоке будет продолжаться. К такому выводу ученые пришли после того, как проанализировали климатическую ситуацию в регионе за последние 130 лет.

Группа исследователей смогла определить, какие погодные условия были на Ближнем Востоке тысячи лет назад.

Специалисты установили, что погода меняется в регионе с определенной цикличностью.

Осадки или засуха зависят от движения Земли по своей орбите. Положение планеты влияет на климатические перемены, связанные с миграцией океанических потоков. Экспертиза показала, что каждую тысячу лет климат региона меняется из засушливого и знойного на прохладный с характерными осадками.

Специалисты отметили, что Ближний Восток пребывает в "жаркой" фазе, и такая ситуация продлиться не менее 10 лет.

Узнать о том, какая погода была много лет назад, и как менялся климат за это время, ученым удалось благодаря сталагмитам, формирующихся из стекающих по стенам капель воды в пещерах.

Исследовав состав этих каменных наростов, взятых в пещере Кале-Корд на севере Ирана, ученые смогли "нарисовать" картину климатических изменений.

Исследования показали, что климатические процессы Ближнего Востока и Северной Атлантики связаны и действуют по единственному механизму.
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