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Земля сформировалась из гигантского грязевого шара | Фото: Thinkstock15.07 23:19   MIGnews.com

Земля сформировалась из гигантского грязевого шара

Группа международных ученых пришла к неожиданному заключению о образовании нашей планеты.

Специалисты из Университета Кертина (Австралия) и Аризонского Планетарного научного института (США) установили, что Земля образовалась из грязевого шара.

Исследователи считают, что не сила тяжести её основа, а вода.

Так австралийские и американские специалисты выдвинули предположение о том, что Земля была сформирована под воздействием воды на метеоритные породы. Жидкость активировала химическую основу метеоритов.

Получается, Земля образовалась из гигантского грязевого шара – сочетания расплавленного льда и космической пыли.

Ученым также удалось подтвердить гипотезу с помощью математической модели и заполнить пробелы общепринятой версии происхождения планеты.
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