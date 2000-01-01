15.07 23:19 MIGnews.com
Земля сформировалась из гигантского грязевого шара
Группа международных ученых пришла к неожиданному заключению о образовании нашей планеты.
Специалисты из Университета Кертина (Австралия) и Аризонского Планетарного научного института (США) установили, что Земля образовалась из грязевого шара.
Исследователи считают, что не сила тяжести её основа, а вода.
Так австралийские и американские специалисты выдвинули предположение о том, что Земля была сформирована под воздействием воды на метеоритные породы. Жидкость активировала химическую основу метеоритов.
Получается, Земля образовалась из гигантского грязевого шара – сочетания расплавленного льда и космической пыли.
Ученым также удалось подтвердить гипотезу с помощью математической модели и заполнить пробелы общепринятой версии происхождения планеты.
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