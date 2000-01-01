16.07 01:32 MIGnews.com

Ученые: Секс замедляет старение женщин

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Женщины, занимающиеся сексом не менее раза в неделю, стареют несколько медленнее, чем остальные. К такому выводу пришли специалисты, представляющие Калифорнийский университет в Сан-Франциско. При этом дело не в удовольствии, получаемом от половых контактов.По словам ученых, аналогичный эффект наблюдался и среди женщин, наслаждения от интимных контактов не получающих.В эксперименте приняли участие 129 женщин, каждая из которых являлась матерью и состояла в долгосрочных отношениях. Специалисты, в частности, выяснили, какой у женщин была длина теломер — концевых участков хромосом, сокращающихся при каждом делении клетки.Когда теломеры оказываются слишком короткими, клетка более не может делиться, и именно это, как принято считать на сегодняшний день, играет одну из ключевых ролей в таком процессе как старение.Исследователи выяснили, что у представительниц прекрасного пола, занимавшихся сексом раз в неделю или чаще, теломеры были длиннее для своего возраста. По словам авторов новой научной работы, это позволяет предположить, что регулярно занимающиеся сексом женщины меньше стареют.Специалисты также отмечают, что полученные ими результаты не зависели от уровня стресса участниц или того, насколько они довольны своим партнёром и отношениями. Однозначно ответить на вопрос, чем именно можно объяснить выявленную взаимосвязь, исследователи пока не готовы.