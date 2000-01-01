15.10 12:38 MIGnews.com

Астрономы обнаружили 6 новых галактик

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Международная группа астрономов (США, Китай и Чили) открыла шесть новых галактик, которые образовались через 800 млн. лет после Большого взрыва.Ученые назвали новое открытие прорывом в сфере наблюдения галактик так называемой эпохи реионизации (период истории Вселенной между 550 и 800 млн. лет после Большого взрыва – ред.).Специалисты также отметили, что данное открытие станет полезным в исследовании процессов формирования звезд.Шесть галактик были обнаружены в рамках проекта LAGER, инициаторами которого выступили астрономы из Китая.Так, а с помощью расположенных в Чили телескопов исследователи нашли 23 кандидата в галактики, сформировавшихся через 800 миллионов лет после Большого взрыва.Кроме того, специалисты установили, что к тому моменту доля ионизированного водорода достигла 50 %.Дальнейшие наблюдения помогли отобрать 6 звездных систем, представляющих интерес для исследования.