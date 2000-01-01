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Какое слово люди чаще всего говорят во сне? | Фото: Thinkstock15.10 23:33   MIGnews.com

Какое слово люди чаще всего говорят во сне?

Исследователи из Франции установили, какое слово люди чаще всего говорят во сне. В эксперименте приняли учатсие 232 человека разного возраста и пола.

У большинства были поведенческие проблемы, связанные со сном, — в состоянии глубокого сна они вели себя беспокойно, ходили или страдали от кошмаров, поэтому чаще, чем здоровые люди, разговаривали во сне.

Результаты исследования опубликованы в журнале Sleep.

Специалисты в течение нескольких ночей отслеживали, что именно и как они произносят.
Оказалось, что во сне люди чаще всего произносят слово "нет".

В целом разговоры во сне были агрессивными — люди с кем-то конфликтовали, выясняли отношения, кому-то угрожали.

До 10% фраз содержали грязные ругательства, причем у мужчин — значительно чаще, чем у женщин.

При этом во сне участники вслух использовали ненормативную лексику и проявляли словесную агрессию гораздо свободнее, чем во время бодрствования. Вежливые слова и фразы в разговорах во сне встречались сравнительно редко.

В то же время, несмотря на эмоциональность, речь участников была грамматически и синтаксически правильной, со смысловыми ударениями.
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