15.10 23:33 MIGnews.com

Какое слово люди чаще всего говорят во сне?

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Исследователи из Франции установили, какое слово люди чаще всего говорят во сне. В эксперименте приняли учатсие 232 человека разного возраста и пола.У большинства были поведенческие проблемы, связанные со сном, — в состоянии глубокого сна они вели себя беспокойно, ходили или страдали от кошмаров, поэтому чаще, чем здоровые люди, разговаривали во сне.Результаты исследования опубликованы в журнале Sleep.Специалисты в течение нескольких ночей отслеживали, что именно и как они произносят.Оказалось, что во сне люди чаще всего произносят слово "нет".В целом разговоры во сне были агрессивными — люди с кем-то конфликтовали, выясняли отношения, кому-то угрожали.До 10% фраз содержали грязные ругательства, причем у мужчин — значительно чаще, чем у женщин.При этом во сне участники вслух использовали ненормативную лексику и проявляли словесную агрессию гораздо свободнее, чем во время бодрствования. Вежливые слова и фразы в разговорах во сне встречались сравнительно редко.В то же время, несмотря на эмоциональность, речь участников была грамматически и синтаксически правильной, со смысловыми ударениями.