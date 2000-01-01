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16.10 02:36   MIGnews.com

В США запустили ракету Atlas V cо спутником для разведки

Ракета-носитель Atlas V cо спутником для разведки США успешно запущена с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Трансляция миссии NROL-52 велась компанией United Launch Alliance (ULA), которая осуществляет запуски по контракту с Вооружёнными силами США для Национального разведуправления США.

Ранее запуск ракеты-носителя Atlas V со спутником разведки США был перенесён в четвёртый раз из-за неблагоприятных погодных условий, передает RT.
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