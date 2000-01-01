17.01 00:27 MIGnews.com

Компьютер впервые понял прочитанное лучше, чем человек

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Компьютерная модель нейросети, созданная специалистами китайской интернет-компании Alibaba Group, впервые превзошла человека при прохождении теста на понимание прочитанного.Об этом во вторник, 16 января сообщает новостной портал Вloomberg.Речь идет об опроснике Стэнфордского университета Stanford Question Answering Dataset (SQuAD). Тест содержит 100 тысяч вопросов и считается одним из сложнейших в области когнитивной обработки текста. Искусственный интеллект набрал 82,44 балла, тогда как лучший показатель людей составил 82,304 балла.По словам представителей китайской компании, искусственному интеллекту впервые удалось обойти человека в живом противостоянии по прочтению теста.По их словам, этот результат является "исторической вехой".В тесты входили упражнение на чтение или прослушивание определенной информации, а затем ответы на проверочные вопросы. Например, текст об истории британского сериала "Доктор Кто" и вопросы о том, как назывался космический корабль главного героя."Тесты такого рода — это определенно полезные показатели того, как далеко может зайти работа над искусственным интеллектом. Однако реальная польза от ИИ получается тогда, когда он действует в гармонии с людьми", — отметил представитель Microsoft Эндрю Пикап.Напомним, ранее стало известно, что японские ученые создалиискусственный интеллект, способный читать мозговые волны человека и визуализировать их.