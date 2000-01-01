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Умерла первая женщина-лауреат `математического Нобеля` 16.07 06:11   MIGnews.com

Умерла первая женщина-лауреат "математического Нобеля"

Иранский математик Мариам Мирзахани, которая в 2014 году стала первой женщиной-лауреатом Филдсовской премии для ученых младше 40 лет, скончалась в США.

Как сообщило "Би-би-си", 40-летняя ученая умерла от рака молочной железы, который у нее диагностировали в 2013 году. А несколько недель назад у нее обнаружились метастазы в костном мозге.

"Сегодня погас свет. Это разбивает мое сердце ... она ушла слишком рано", - цитирует телеканал слова ее друга.

Мариам Мирзахани родилась 3 мая 1977 года в Тегеране, но в 1999 эмигрировала в США. В 2004 году она получила докторскую степень по математике в Гарвардском университете, а с 2008 года преподавала в Стэндфордском университете.

Мирзахани присудили Филдсовскую премию в 2014 году за выдающийся вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей и теорию пространств их модулей. Таким образом, она дважды вошла в историю - как первая женщина-лауреат и как первый лауреат из Ирана. Получая награду, она выразила надежду, что это вдохновит многих девушек и молодых женщин и поможет им поверить в свои силы и возможность стать лауреатом Филдсовской премии.

Поскольку Нобелевская премия математикам не вручается, Филдсовскую премию часто называют "Нобелевской премией для математиков".
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