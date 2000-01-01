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С февраля в Китае запретят VPN-сервисы | Фото: Thinkstock17.07 04:21   MIGnews.com

С февраля в Китае запретят VPN-сервисы

Власти Китая отдали распоряжение крупнейшим интернет-провайдерам страны заблокировать все VPN-каналы связи, позволяющие обходить «великий китайский фаервол» — систему тотальной интернет-цензуры.

Ведущим китайским интернет-провайдерам, таким как China Mobile, China Unicom и China Telecom, дано распоряжение обеспечить до 1 февраля следующего года меры по блокированию в стране всех VPN-сервисов. По меньшей мере, один из них — GreenVPN — уже прекратил обслуживание клиентов с 1 июля.

Эксперты прогнозируют негативную реакцию бизнеса на такой шаг китайских властей, пишет newsyou.

«VPN-каналы очень важны для китайских компаний, которые пытаются получить доступ к глобальным услуг за пределами Китая», — говорит Джейк Паркер, вице-президент Американо-китайского делового совета, базирующаяся в Пекине.

По его словам, «как показывает опыт, любые шаги, направленные на ограничение работы корпоративных VPN-каналов, приводят к тому, что иностранные компании задумываются о том, чтобы свернуть свою деятельность в Китае».
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