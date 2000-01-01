17.08 01:45 MIGnews.com

Ученые рассказали, как восстановить сердце после инфаркта

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Американские ученые узнали, как восстановить сердце после инфаркта. Специалисты из Медицинского колледжа Бэйлора провели исследование на крысах. В ходе исследования ученые вводили подопытным животным коктейль из факторов транскрипции Gata4, Mef2c и Tbx5.Исследователи хотели, чтобы фибробласты превратитесь в кардиомиоциты - мышечные клетки сердца.После пришли к выводу, что фактор транскрипции Gata4 успешно боролся с фиброзом после сердечного приступа.Во время инфаркта кровь перестает попадать в сердце. Из-за кислородного голодания часть сердечной мышцы погибает и не восстанавливается.На месте мертвой ткани образуется рубец из фибробластов - клеток, которые не помогают сердцу перекачивать кровь. Сердце ослабевает, и у большинства людей, перенесших сердечный приступ, развивается сердечная недостаточность. Она является основной причиной смерти от болезней сердца.Специалисты обнаружили: благодаря коктейлю рубцы у грызунов уменьшились. Кроме того, их сердца стали работать на 50% лучше.Дальнейшие исследования показали, что из всех компонентов коктейля только Gata4 эффективно уменьшал рубцы и положительно влиял на работу сердца.Оказалось, после введения Gata4 снижался уровень экспрессии гена Snail, связанного с фиброзом.