17.10 02:30 MIGnews.com

На Землю бесконтрольно падает "Небесный дворец" из космоса

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Китайская космическая станция Tiangong-1 ("Небесный дворец") падает на поверхность Земли, и скорость ее падения ускоряется с каждым днем, сообщает Daily Mail."Сейчас эксперты прогнозируют, что модуль весом 8,5 тонн в течение нескольких месяцев упадет на Землю", - пишет издание.По словам астрофизика из Гарвардского университета Джонатана Макдауэлла, из-за отклонения орбиты скорость падения космического объекта увеличилась. Кроме того, он предполагает, что обломки космической станции упадут в конце 2017 или в начале 2018 года. При этом астрофизик отмечает, что "вероятно, узнать место падения раньше, чем за 6-7 часов, будет невозможно".Издание отмечает, что в китайском космическом агентстве подтвердили, что потеряли контроль над модулем еще в 2016 году. Однако агентство следит за ситуацией и обещает предупредить, если возникнет угроза потенциальных столкновений.Ожидается, что большая часть космического модуля сгорит в атмосфере, но обломки станции весом до 100 кг все-таки могут долететь до земли и нанести серьезные повреждения.