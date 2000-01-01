16.10 17:31 MIGnews.com

Ученые сняли столкновение двух галактик

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Астрономам NASA при помощи телескопа Hubble удалось снять столкновение двух галактик, расположенных в созвездии Рака. Об этом в понедельник, 16 октября сообщает ТК "Звезда".Галактика NGC 2623, которая образовалась в результате столкновения, в созвездии Рака, удаленная от планеты Земля примерно на 250 миллионов лет. То есть то, что запечатлел Hubble, на самом деле происходило 250 миллионов лет назад, когда на земле только появились динозавры. Сегодня же эти хвосты стали, по мнению ученых, местом рождения сотен новых светил после того, как сотни тысяч звезд двух галактик столкнулись и взорвались.Вместе с тем ученые полагают, что в настоящее время обе галактики находятся на поздней стадии слияния.На официальном сайте Hubble также подчеркивается, что галактика Млечного Пути, в которой располагается наша Солнечная система, в будущем будет выглядеть точно так же, как NGC 2623, поскольку, по подсчетам исследователей, через четыре миллиарда лет Млечный Путь столкнется с соседней галактикой Андромеды.