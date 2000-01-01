16.10 18:04 MIGnews.com

Wi-Fi по всему миру оказался под угрозой

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Бельгийский исследователь Мати Ванхоф из Левенского университета обнаружил уязвимость в протоколе безопасности WPA2, который используется для защиты личных и корпоративных Wi-Fi-сетей. Об этом в понедельник, 16 октября сообщает The Verge.По словам Ванхофа, при помощи данной уязвимости злоумышленники могут взломать любую Wi-Fi-сеть и получить доступ ко всему трафику.По данным эксперта, уязвимость есть во многих операционных системах и устройствах, включая Android, Linux, Apple и Windows.Исследователь рекомендует пока не использовать другие протоколы безопасности, поскольку они еще более ненадежны. Полный отчет об эксплоите под названием KRACK опубликуют и представят 1 ноября на конференции ACM CCS.Специалист уверяет, что опасность взлома действительно серьезна. Но до того, как она распространится по всему миру и большинство хакеров освоят новый метод взлома, производители роутеров выпустят программные патчи.