17.01 12:29 MIGnews.com
Гигантскую подводную пещеру обнаружили в Мексике
У берегов Мексики обнаружили крупнейшую в мире затопленную пещеру, длина которой составляет 347 км. Об этом сообщает издание The Guardian.
Затопленную пещеру нашли в южном штате Кинтана-Роо. Объект был обнаружен в рамках исследовательского проекта Gran Acuífero Maya.
По словам одного из руководителей проекта Гильермо де Анда данное открытие поможет узнать больше информации о первых поселенцах Америки, исчезнувшей фауне и культуре майя.
Исследователи пояснили, что рассматриваемые ранее системы подземных пещер на самом деле соединены и образуют одну общую систему на полуострове Юкатан.
Речь идет о 263-километровой системе пещер Сатакунты, которая оказалась соединенной с 83-километровой системой Дос Охос. В итоге была образована длиннейшая в мире подводная пещера.
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