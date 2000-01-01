17.01 12:29 MIGnews.com

Гигантскую подводную пещеру обнаружили в Мексике

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У берегов Мексики обнаружили крупнейшую в мире затопленную пещеру, длина которой составляет 347 км. Об этом сообщает издание The Guardian.Затопленную пещеру нашли в южном штате Кинтана-Роо. Объект был обнаружен в рамках исследовательского проекта Gran Acuífero Maya.По словам одного из руководителей проекта Гильермо де Анда данное открытие поможет узнать больше информации о первых поселенцах Америки, исчезнувшей фауне и культуре майя.Исследователи пояснили, что рассматриваемые ранее системы подземных пещер на самом деле соединены и образуют одну общую систему на полуострове Юкатан.Речь идет о 263-километровой системе пещер Сатакунты, которая оказалась соединенной с 83-километровой системой Дос Охос. В итоге была образована длиннейшая в мире подводная пещера.