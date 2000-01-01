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18.06 04:33   MIGnews.com

Ученые будут делать пластик из сахара и воздуха

Исследователи из Великобритании разработали технологию создания поликарбонатов и других видов пластика из обычного сахара и углекислого газа. Научная статья опубликована в журнале Polymer Chemistry.

"Численность населения Земли постоянно растет и вместе с ней растет и спрос на пластик. Наш возобновляемый пластик — хорошая альтернатива для полимеров, синтезируемых из ископаемых углеводородов. Они дешевы и при этом хорошо разлагаются микробами, благодаря чему они не будут засорять океаны и сушу, как это делают их нефтегазовые родственники", — пояснил один из ученых и авторов исследования Антуан Бушар из университета Бата.

Данная методика позволяет "соединять" молекулы простейших сахаров и углекислого газа, превращая их в одиночные звенья будущих полимерных молекул. При этом процесс может происходить при комнатной температуре без применения для этого фосгенов и других токсичных катализаторов (которые на сегодня используют в промышленности при производстве подобных веществ – ред.).

Эти молекулы, как показали дальнейшие эксперименты, могут сами по себе склеиваться в длинные цепочки без участия катализаторов или нагрева раствора.
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