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Раскрыт секрет техники поцелуя | Фото: Thinkstock18.07 02:39   MIGnews.com

Раскрыт секрет техники поцелуя

Группа международных ученых решила выяснить существуют ли какие-то закономерности в поведении мужчины и женщины во время поцелуя, которые не обусловлены культурными стереотипами.

Так, ученые из Даккского университета в Бангладеш и Университета Бат в Великобритании провели исследование с участием 48 супружеских пар из Бангладеш.

Специалисты попросили испытуемых целоваться у себя дома, а затем составить отчет, отмечая разные аспекты своего поведения при этом.

Об этом сообщает Nature.

Результаты исследования показали, что мужчины в 15 раз чаще проявляют инициативу во время поцелуя, чем женщины.

Также ученые выяснили, что правши обычно целуют партнера, поворачивая голову вправо, а левши – влево. Однако эта особенность касается лишь инициаторам поцелуя, другой же возлюбленный вынужден подстраиваться. Как пояснили исследователи, этот акт диктуется мозгом в зависимости от так называемой латерализации полушарий, то есть он связан с тем, какое у человека полушарие ведущее – левое или правое.
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