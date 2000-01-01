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Ученые: на Марсе люди будут стареть быстрее | Фото: Thinkstock18.10 03:31   MIGnews.com

Ученые: на Марсе люди будут стареть быстрее

На Марсе человечество ждет преждевременная старость. К такому выводу пришла группа международных ученых, которая занимается проблемами предстоящей колонизации красной планеты.

Прежде чем подтвердить свою гипотезу, исследователи провели практические эксперименты на земных грибах и лишайниках.

Исследования, проходившие в условиях, приближенных к марсианским, показали укорочение биологической жизни колонизаторов с Земли.

Ученые поясняют, что на это указывает множество факторов. Одним из главных является прямое космическое излучение, которая разрушает генную структуру человека. Также на преждевременное старение влияет пониженная гравитация и обитание в замкнутых пространствах.

Человеческий организм не сможет полностью адаптироваться к марсианским условиям, по крайней мере, в течение нескольких поколений, отметили исследователи.
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