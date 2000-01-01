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2017 год назвали самым жарким за всю историю наблюдений | Фото: Thinkstock19.01 05:21   MIGnews.com

2017 год назвали самым жарким за всю историю наблюдений

Прошедший год не побил рекорд 2016-го, признанного самым жарким за 137 лет наблюдений, однако стал вторым после него по температурным показателям. Об этом сообщает Институт космических исследований NASA имени Годдарда.

По словам исследователей, средняя температура в 2017 году на 0,9 °C превышала показатель за последнее столетие. Единственный год, когда средняя температура была выше, — 2016-й.




Как отметили в институте, это продолжает наметившуюся тенденцию: 17 из 18 наиболее жарких годов в истории наблюдений зафиксированы после 2001-го, передает RT.
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