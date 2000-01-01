2017 год назвали самым жарким за всю историю наблюдений
Прошедший год не побил рекорд 2016-го, признанного самым жарким за 137 лет наблюдений, однако стал вторым после него по температурным показателям. Об этом сообщает Институт космических исследований NASA имени Годдарда.
По словам исследователей, средняя температура в 2017 году на 0,9 °C превышала показатель за последнее столетие. Единственный год, когда средняя температура была выше, — 2016-й.
To clarify: Yes, we are talking about the five warmest years in the modern record, which dates to 1880. See first tweet in this thread for context. https://t.co/9Mnnuy1wij