19.01 05:21 MIGnews.com

2017 год назвали самым жарким за всю историю наблюдений

To clarify: Yes, we are talking about the five warmest years in the modern record, which dates to 1880. See first tweet in this thread for context. https://t.co/9Mnnuy1wij — NASA GISS (@NASAGISS) 18 января 2018 г.

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Прошедший год не побил рекорд 2016-го, признанного самым жарким за 137 лет наблюдений, однако стал вторым после него по температурным показателям. Об этом сообщает Институт космических исследований NASA имени Годдарда.По словам исследователей, средняя температура в 2017 году на 0,9 °C превышала показатель за последнее столетие. Единственный год, когда средняя температура была выше, — 2016-й.Как отметили в институте, это продолжает наметившуюся тенденцию: 17 из 18 наиболее жарких годов в истории наблюдений зафиксированы после 2001-го, передает RT.