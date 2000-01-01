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ЦАХАЛ перейдет на транспортные средства без водителей 18.07 13:19   MIGnews.com

ЦАХАЛ перейдет на транспортные средства без водителей

Пресс-служба ЦАХАЛа продемонстрировала клип с применением новых разработок и технологий, которые в ближайшее время получат распространение в войсках.



Показан джип Хаммер, управляемый дистанционно. Джип может выполнять заранее запрограммированные задачи, или выполнять прямые приказы оператора из удаленного центра командования и контроля.

В будущем подобная система дистанционного управления будет установлена на все типы военной техники и на грузовики. В ближайшее время начнется оперативное применение таких джипов на границе с Газой.

Во второй части клипа показан автономный робот-носильщик. Робот
PROBOT , разработка израильской компании ROBOTEAM предоставляет решения для переноски грузов весом до 500 кг и для эвакуации с поля боя раненых. Робот работает от аккумулятора, заряда которого хватает на восемь часов.
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