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К Земле приближается крупнейший объект с начала наблюдений 19.08 02:11   MIGnews.com

К Земле приближается крупнейший объект с начала наблюдений

К Земле приближается крупнейший астероид c концы 1980-х годов, когда NASA начала систематические наблюдения за потенциально опасными околопланетными объектами, сообщили на сайте американского космического агентства.

На минимальном удалении от планеты (семь миллионов километров или 18 расстояний между Землей и Луной) достигающий пяти километров в диаметре объект (3122) Флоренс окажется 1 сентября 2017 года. Наблюдать его можно будет наблюдать в конце августа и начале сентября при помощи телескопа в созвездиях Южной Рыбы, Козерога, Водолея и Дельфина.

"Многие известные астероиды подходили ближе к Земле, чем Флоренс 1 сентября, но все они меньше. Флоренс — крупнейший астероид, который подойдет к Земле так близко с вводом программы НАСА по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов", — сказал Пол Ходас из Центра исследований околоземных объектов NASA.

Однако эксперты утверждают, что поводов для беспокойства нет – Флоренс не представляет опасности для Земли и ранее уже сближался с нашей планетой – в 1890 году.
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