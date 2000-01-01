19.08 02:11 MIGnews.com

К Земле приближается крупнейший объект с начала наблюдений

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К Земле приближается крупнейший астероид c концы 1980-х годов, когда NASA начала систематические наблюдения за потенциально опасными околопланетными объектами, сообщили на сайте американского космического агентства.На минимальном удалении от планеты (семь миллионов километров или 18 расстояний между Землей и Луной) достигающий пяти километров в диаметре объект (3122) Флоренс окажется 1 сентября 2017 года. Наблюдать его можно будет наблюдать в конце августа и начале сентября при помощи телескопа в созвездиях Южной Рыбы, Козерога, Водолея и Дельфина."Многие известные астероиды подходили ближе к Земле, чем Флоренс 1 сентября, но все они меньше. Флоренс — крупнейший астероид, который подойдет к Земле так близко с вводом программы НАСА по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов", — сказал Пол Ходас из Центра исследований околоземных объектов NASA.Однако эксперты утверждают, что поводов для беспокойства нет – Флоренс не представляет опасности для Земли и ранее уже сближался с нашей планетой – в 1890 году.