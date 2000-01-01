18.10 09:31 MIGnews.com

Ученые нашли след вымершего животного, похожего на тюльпан

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Американские ученые обнаружили отпечаток необычного древнего организма на севере штата Юта. След вымершего животного был найден в одном из каньонов. Научная статья на эту тему опубликована в журнале Journal of Paleontology.Самое интересное, что по внешнему виду организм напоминает цветок тюльпана или бокал для вина. Исследователи отмечают, что эти животные обитали примерно 500 млн. лет назад.Ископаемое животное получило название Siphusauctum lloydguntheri. Отметим, это второй в истории представитель вымершего вида, который был обнаружен учеными. Первый исследователи обнаружили в горах Канады.Также было установлено, что животное относилось к фильтраторам (водные животные, питающиеся мелкими организмами планктона или взвешенными органич. частицами (детритом), отцеживаемыми из воды – ред.)По словам Джульен Кимминг, одно из авторов открытия, ученые нашли самый древний образец фильтратора в Северной Америке."Это животное обитало в мягких отложениях и прикреплялось к грунту. Верхняя часть и представляла собой сам организм. У него был ствол, прикрепленный к дну, и верхняя часть, называемая чашечкой, которая представляла из себя и пищеварительный тракт и механизм поглощения пищи. Оно было довольно примитивным и странным", - пояснила Кимминг.