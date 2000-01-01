В США создали ядерный реактор для жизни на Марсе

В США, в штате Невада успешно испытан миниатюрный ядерный реактор Kilopower, который в будущем может снабжать энергией первые поселения на Марсе.
Об этом в пятницу, 19 января говорится в Twitter NASA, передает Reuters.
По словам директора NASA по космическим технологиям, Стива Юрчука: "Компактные размеры Kilopower и мощность позволят доставлять несколько блоков на одном корабле и обеспечить генерацию десятков киловатт мощности".
Реактор работает по принципу двигателя Стирлинга и имеет мало движущихся частей. Сама активная зона реактора с ураном-235 имеет размеры рулона бумажных полотенец.
По словам исследователей, полномасштабные испытания планируются начать в средине марта.