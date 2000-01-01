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В США создали ядерный реактор для жизни на Марсе | Фото:20.01 02:27   MIGnews.com

В США создали ядерный реактор для жизни на Марсе

В США, в штате Невада успешно испытан миниатюрный ядерный реактор Kilopower, который в будущем может снабжать энергией первые поселения на Марсе.

Об этом в пятницу, 19 января говорится в Twitter NASA, передает Reuters.

По словам директора NASA по космическим технологиям, Стива Юрчука: "Компактные размеры Kilopower и мощность позволят доставлять несколько блоков на одном корабле и обеспечить генерацию десятков киловатт мощности".

Реактор работает по принципу двигателя Стирлинга и имеет мало движущихся частей. Сама активная зона реактора с ураном-235 имеет размеры рулона бумажных полотенец.

По словам исследователей, полномасштабные испытания планируются начать в средине марта.
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