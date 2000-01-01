Ученые предложили увеличить подростковый возраст до 24 лет
Постиндустриальным странам необходимо новое определение подросткового возраста, говорят эксперты, опрошенные медицинским журналом Lancet. Если раньше европейцы вступали во взрослую жизнь в 19 лет, то сегодня это происходит в среднем в 24 года. Новую норму нужно отразить в законах, считает ряд экспертов.
Однако, по мнению еще одного эксперта, принятие нового возраста взросления приведет к тому, что "молодые люди станут еще более инфантильными".
Основные причины повышения возраста взросления - социальные, говорится в статье. Сегодня в постиндустриальных странах молодые люди дольше получают образование, позже женятся и заводят детей.
Однако биологическое взросление тоже замедляется, отмечают ученые.
Еще один аргумент исследователей, выступающих за расширение рамок подросткового возраста, - то, что тело человека продолжает расти и меняться и после 19 лет.
Например, мозг продолжает развиваться еще в течение нескольких лет после того, как, по принятым сегодня понятиям, человек становится взрослым, передает Би Би Си.