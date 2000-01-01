Помощник для сборов в путешествие uPackingList

Фишка приложения — добавление действий, которые необходимо выполнить перед выходом.
Чтобы поехать куда нибудь достаточно лишь желания, но сборы занимают много времени и сил. Необходимо спланировать, собрать и проверить что ничего не забыл. При сборах нужно учесть цель поездки, количество человек, время пребывания. А если на момент выезда поменяется погода — караул, необходимо перебрать половину багажа.
Хотелось бы иметь верного и точного помощника. Ребята из Харьковской компании NIX Solutions не раз сталкивались с путешествиями и командировками, поэтому создали собственное приложение для сборов в дорогу.
uPackingList — это приложение поможет собраться в командировку, в отпуск или в турпоход. Программа сокращает время для сборов, которого всегда не хватает. Кому интересны отзывы NIX Solutions reviews, могут почитать на этом сайте.
Списки и создание вещей
Создавайте списки вещей, которые нужно взять, и сохраните их для будущих поездок. Для создания списка используйте встроенный каталог вещей. В списки можно добавлять предметы и фотографии для них.
Созданный список можно отредактировать, если понадобилось захватить что-то еще. Встроенный каталог вещей расширили по сравнению с первоначальной версией (первая версия uPackingList'а была выпущена в 2009 году, в 2017-м приложение переделали, начиная с дизайна, заканчивая требованиями к функциональности).
Фишка приложения — возможность добавить список действий, которые необходимо выполнить перед выходом. Вы не забудете полить цветы или покормить рыбок перед отъездом. Существует также список покупок, которые нужно сделать перед отъездом.
Умный помощник
Выбрав цель поездки, место и дату, помощник выполнит за вас 80% работы. Приложение примет во внимание погоду для выбранной даты и места, и отредактирует список вещей в соответствии с этой информацией.
Предустановленный шаблон типовых вещей и категории также можно редактировать, в отличие от старой версии.
Новая версия 1.0.0
Именно новое, а не обновленное приложение uPackingList v1.0.0 представляет собой полностью новый дизайн в стиле Material и на 60% дополненный набор функций. Благодаря умному помощнику список для новой поездки на 80% собирается автоматически, учитывая цель вашей поездки, место назначения и погоду, которая ожидает вас на месте прибытия.