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NASA показала гуманоида, который покорит Марс 19.06 04:30   MIGnews.com

NASA показала гуманоида, который покорит Марс

Специалисты NASA выложили ролик с демонстрацией, как может ходить по труднопроходимой местности робот-гуманоид Valkyrie, спроектированный Космическим центром имени Линдона Джонсона.



Ролик был опубликован на YouTube-канале института IHMC Robotics, которые разработали алгоритм управления роботом. В прошлых роликах гуманоид мог лишь стоять на одной ноге и выполнять другие простые действия.
Робот имеет около 200 датчиков на голове, плечах, животе и ногах.

При планировании маршрута Valkyrie оценивает информацию, получаемую с лидаров, и пытается определить наиболее плоскую поверхность для шага. Разработчики планируют отправить гуманоида на Марс, чтобы он там помогал людям колонизировать красную планету.
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