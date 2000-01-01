19.07 11:09 MIGnews.com

ВМС США провели испытания боевого лазера в Персидском заливе

Поделиться

Все по теме

Комментарии

ВМС США в Персидском заливе теперь оснащены лазерным оружием.На десантном судне USS Ponce развернута первая лазерная оружейная система Laser Weapons System (LaWS) - и уже проведены ее успешные испытания.Оружие описывается “как более точное, чем пуля” и может применяться против самых разных целей.Одно из важнейших преимуществ оружейной системы - ее скорость. Лейтенант Кайл Хаджес заявил в интервью CNN: “Мы теперь можем сбивать цели со скоростью света”. Для сравнения, лазер в 50 тысяч раз быстрее, чем межконтинентальная баллистическая ракета.CNN стали свидетелями испытания, в ходе которого лазер сбил беспилотник.Система стоит 40 миллионов долларов и работает на собственном электрическом генераторе. Ее обслуживает команда из трех человек, каждый выстрел стоит один доллар.Главное предназначение лазерной системы - уничтожение беспилотников и малых судов. ВМС работает над созданием более мощной модификации, которая сможет сбивать ракеты.