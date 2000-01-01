21.01 02:22 MIGnews.com

Ученые раскрыли секрет космической пыли

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Ученые раскрыли секрет появления космической пыли с помощью обычного метеорита. Ученые сделали химический анализ состава астероида и пришли к окончательным выводам.Согласно научным работам ученых, космическая пыль появляется после взрыва звезды, но этот процесс происходит не сразу.На протяжении двух лет после произошедшей детонации космического тела, новообразования оседают на поверхности астероидов в виде напыления, что и является рождением космической пыли.Накопление крупиц наблюдалось учеными и в туманности вокруг взорвавшейся звезды. Чем больше информации появляется о космической пыли, тем лучше исследователи изучают историю Солнечной системы.В последнее время астрономы больше проводят изучений неизведанных явлений в космическом пространстве, что позволяет делать полезные открытия для общества.