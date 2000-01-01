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Раскрыта причина гибели цивилизации ацтеков | Фото: Thinkstock21.01 05:51   MIGnews.com

Раскрыта причина гибели цивилизации ацтеков

Причиной гибели миллионов ацтеков в XVI веке стал принесенный европейцами сальмонеллез, считает группа ученых из Института истории человека Общества Макса Планка под руководством Йоханнеса Краузе.

Такие данные они получили после анализа генома останков ацтеков, похороненных в Мексике в разгар страшной эпидемии, пишет Science Alert.

Краузе и его коллеги отбросили такие варианты, как оспа, корь, эпидемический паротит и грипп. Они установили, что, скорее всего, причиной гибели миллионов ацтеков стала тифоидная "кишечная лихорадка", разновидность сальмонеллеза. Исследователи обнаружили доказательства болезни в ДНК на зубах умерших.

Исследователи представили первые ДНК-доказательства того, что смертельная эпидемия неизвестной "болезни коклитцли" в середине XVI века была эпидемией сальмонеллеза.

Эксперты проанализировали кости и зубы 29 человек из захоронений середины XVI века в Мексике. Им удалось восстановить геном штамма Paratyphi C бактерии Salmonella enterica — возбудителя сальмонеллеза. Интересно, что для европейцев эта бактерия не смертельна: даже при полном отсутствии лечения умирает не более 15% заразившихся. А вот население империи ацтеков за время эпидемии сократилось в несколько раз.

В статье немецких ученых отмечается, что эта разновидность сальмонеллы если и не была единственной причиной массовых смертей в 1545 году и далее, то сделала в них существенный вклад.
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