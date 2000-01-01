20.06 12:46 MIGnews.com

В Израиле разработали лазер, сбивающий дроны

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Израильский оборонный концерн Rafael представил на Всемирном Авиашоу в Париже новую систему нейтрализации дронов и скиммеров с помощью лазера.Система разработанная Rafael - уникальна и считается первой такого рода системой противовоздушной обороны в мире. Лазер сбивает дроны на расстоянии несколько километров.Система оснащена радаром, обнаруживающим дроны и лазером, сбивающим дроны. В дополнение к этому Rafael разрабатывает систему подавляющую радиосвязь между дроном и оператором.Полковник в отставке Меир, глава бизнес-департамента Rafael Aviation Industries говорит: “гроза скиммеров и атак большого количества скиммеров - одна из самых серьезных в современном мире. Все видят, как ими пользуются ISIS и другие террористические группы, весь мир ищет решения. Мы воспользовались теми решениями, которые уже были разработаны в Rafael, и соединили их с возможностями лазера, с тем, чтобы создать систему обороны против вызова, который угрожает всему миру”.