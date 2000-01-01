Обзор Epson XP 342: Профессионал цветной печати

Тем, кто ищет бюджетный МФУ для учебы и использования в домашних условиях, стоит обратить внимание на модель Epson XP-342 с картриджами. Это отличный вариант, сочетающий в себе хорошее качество печати, удобство использования, стильный дизайн и вполне приемлемую стоимость. В отличие от более раскрученных моделей здесь нет 1000 и 1 инновационной функции, но они и не нужны непрофессионалам. Так что, остановив выбор на МФУ Epson XP 342, покупатель не переплачивает за заведомо бесполезные навороты. Например, в магазине INKSYSTEM, стоимость устройства составляет 3500 руб.
В этом обзоре мы рассмотрим возможности, преимущества и отзывы пользователей, уже познакомившихся с маленьким черным МФУ от Epson.
Внешний вид и панель управления
Внешне печатающее устройство Epson XP-342 мало чем отличается от линейки других эпсоновских струйных принтеров последнего поколения. Это компактная настольная модель весом чуть более четырех килограмм. Стильный черный корпус, обтекаемая форма, элегантное сочетание глянцевых и матовых поверхностей позволяют ему удачно вписаться практически в любой интерьер. Но это в дизайне МФУ не главное. Главное – небольшая ЖК-панель на фасаде устройства, которая дает возможность просматривать изображения до отправки их на печать. Диагональ экрана в 3,7 см вполне позволяет рассмотреть картинку и определить ее качество.
Похвалы заслуживает и слот для карт памяти, расположенный слева от панели управления, а не где-нибудь сзади или сбоку как это зачастую бывает. Минимум кнопок на передней панели делают управление простым и незамысловатым, что и требуется в домашнем использовании. Разумеется, присутствует поддержка русского языка интерфейса, что еще больше упрощает задачу взаимодействия с печатающим устройством. Драйвера прилагаются к стандартной комплектации МФУ.
Возможности и преимущества
МФУ Epson XP 342, как и любое другое устройство такого типа, копирует, сканирует и печатает. Все это аппарат делает максимально точно и качественно. Пожалуй, основным его плюсом в сравнении с другими моделями МФУ, сопоставимыми по производительности и качеству печати, является основательная поддержка беспроводных технологий. О наличии слота для карт памяти уже было сказано выше, но это далеко не все. Изображения на печать могут передаваться следующими способами:
● Через Wi-Fi;
● С использованием облачной технологии Google Cloud Print;
● С устройств на базе iOS через сервис Epson Connect.
Разумеется, использование облачных техник не означает, что МФУ не сможет работать с более привычным для многих интерфейсом USB. Проводное подключение через USB 2.0 проводится без проблем.
А теперь немного цифр, позволяющих составить впечатление о возможностях этой модели:
● Разрешение печати - 5760x1440 dpi;
● Скорость черно-белой печати - 33 стр/мин;
● Скорость цветной печати - 15 стр/мин;
● Вместимость лотка для бумаги - 100 листов.
В общем, очевидно, что технические параметры Epson XP 342 более чем достойны для этого класса печатающих устройств. Более того, отзывы пользователей говорят о том, что качество печати изображений у этой модели получше, чем у многих старых фотопринтеров. Ну, и, конечно, радует приятная цена за все это великолепие – всего 5 тыр. Причем, сюда уже входят картриджи с качественными чернилами от InkSystem. Согласитесь, на 2017 год это практически даром.
Есть ли минусы у Epson XP 342?
Их немного, но они есть. Пользователи отмечают достаточно высокий уровень шума и несколько меньшую по факту скорость печати по сравнению с параметрами, указанными производителем. Даже, если придираться, сложно обнаружить другие минусы.
Выводы
МФУ Epson XP 342 с картриджами – отличный вариант МФУ для использования дома, в образовательных учреждениях или в некрупных компаниях. С управлением справится даже ребенок, а качество печати порадует и искушенных пользователей. Оптимальный вариант за свои деньги.