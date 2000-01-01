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Илон Маск признался: хочу в космос | Фото: Heisenberg Media/Flickr21.07 04:26   MIGnews.com

Илон Маск признался: хочу в космос

Основатель SpaceX Илон Маск рассказал о своих планах на конференции в Вашингтоне. Он признался, что надеется посетить Международную космическую станцию через "три-четыре года", пишет Daily Mail.

"Я хотел бы сделать это когда-нибудь. Судя по тому, как идут дела, может быть, через три-четыре года. Это было бы здорово", - заявил Илон Маск.

Он также посетовал, что многие люди не знают о МКС или не в полной мере понимают, как на ней "круто".

"Чем чаще будут осуществляться космические полеты, тем больше людей присоединятся к космическим программам и исследованиям", – отметил Маск.

По словам Маска, ключевая роль в обеспечении полетов в космос принадлежит именно системам многоразового использования. В частности, полет на МКС Илон Маск рассчитывает осуществить на своей ракете Falcon или Falcon Heavy. Сейчас SpaceX использует капсулу Dragon для доставки грузов на МКС.

Представители SpaceX ранее заявил, что планируют отправить двух космических туристов на Луну в 2018 году, как раз с помощью Falcon Heavy.
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