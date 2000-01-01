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В Тихом океане найден крейсер, затонувший более 70 лет назад 21.08 00:37   MIGnews.com

В Тихом океане найден крейсер, затонувший более 70 лет назад

Обломки американского тяжелого крейсера "Индианаполис" обнаружены в Тихом океане спустя 72 года после того, как корабль был затоплен японской подводной лодкой. Как пишет "Би-би-си", корабль был найден на глубине 5,5 километра. Точное место не разглашается.

Обломки крейсера обнаружила группа из 13 гражданских исследователей под руководством соучредителя компании Microsoft Пола Аллена, который назвал находку исторической.

"Индианаполис" погиб 30 июля 1945 года, когда возвращался после секретной миссии по доставке частей для атомной бомбы, которая затем была сброшена на Хиросиму. Крейсер торпедировала японская субмарина в Филлипинском море. Корабль ушел под воду очень быстро - всего за 12 минут. Из-за этого местонахождение крейсера на протяжении долгих лет оставалось загадкой.

На борту корабля находились около 1200 военных, 300 из которых утонули вместе с кораблем. Спасти удалось 316 человек. Это самая большая потеря в истории американского военного флота и самая массовая гибель личного состава.
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