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К нашей планете приблизится опасный астероид 22.01 01:44   MIGnews.com

К нашей планете летит потенциально опасный астероид

К Земле 4 февраля максимально приблизится потенциальной опасный астероид 2002 AJ129, сообщает НАСА.

При этом даже в момент максимального сближения расстояние будет в десять раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.

Размер астероида сопоставим с небоскребом и, по разным данным, составляет от 0,5 до 1,2 километра. Он движется со скоростью около 34 километров в секунду.

Астероид 2002 AJ129 классифицируют как "потенциально опасный", однако вероятность его столкновения с Землей равна нулю.
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