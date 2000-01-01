22.01 01:44 MIGnews.com

К нашей планете летит потенциально опасный астероид

Поделиться

Все по теме

Комментарии

К Земле 4 февраля максимально приблизится потенциальной опасный астероид 2002 AJ129, сообщает НАСА.При этом даже в момент максимального сближения расстояние будет в десять раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.Размер астероида сопоставим с небоскребом и, по разным данным, составляет от 0,5 до 1,2 километра. Он движется со скоростью около 34 километров в секунду.Астероид 2002 AJ129 классифицируют как "потенциально опасный", однако вероятность его столкновения с Землей равна нулю.