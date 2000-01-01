21.08 09:32 MIGnews.com

Илон Маск и 116 ученых призвали ООН запретить роботов-убийц

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116 экспертов из 26 стран мира, обратилась к ООН с призывом запретить разработку и использование автономного оружия.В числе авторов обращения гендиректор SpaceX Илон Маск и основатель компании занимающейся искусственным интеллектом DeepMind Мустафа Сулейман.Как сообщается, недавно ООН начала официальные консультации, касающиеся использования таких видов оружия: автоматизированных танков, беспилотные летательных аппаратов и автоматических пулеметов.Специалисты считают, что новая гонка вооружений грозит миру третьей революцией в это области, сравнимой с изобретением пороха и ядерного оружия. В документе подчеркивается, "если ящик Пандоры будет открыт, закрыть его будет крайне сложно".Письмо, касающееся роботизированной техники, способной вести боевые действия без участия человека, направлено в ООН в преддверии стартующей в Мельбурне конференции по вопросам искусственного интеллекта.В обращении подчеркивается, что его авторы считают автономное оружие должно быть запрещено, как, например, химическое оружие.Профессор из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, Тоби Уолш является одним из противников самоуправляемого оружия – "роботов-убийц". Профессор выступает в поддержку мер регулирования, чтобы искусственный интеллект использовался для улучшения жизни человечества, а не во вред.Илон Маск ранее неоднократно подчеркивал, что считает искусственный интеллект одной из самых больших угроз существования человечества и эта сфера должна регулироваться.На самом деле автономные летальные вооружения уже существуют, например, разработанный Samsung робот-часовой SGR-A1. Также разработки "роботов-убийц" ведутся в России и США. В частности, упоминается боевой робототехнический комплекс "Уран-9", предназначенный для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков.