21.09 23:22 MIGnews.com

Ученые раскрыли секрет мужской привлекательности

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Ученые из Австрии изучили влияние музыки на привлекательность для мужчин и женщин.Исследователи проверяли, как музыка влияет на выбор партнера противоположного пола."В литературе по психологии можно найти некоторые свидетельства о существовании "передачи возбуждения" в том случае, когда два стимула следуют один за другим. Это происходит практически бессознательно и может влиять на наши действия, в данном случае – на выбор партнера", — заявили ученые.В ходе эксперимента группе мужчин и женщин проигрывали музыку. Затем предъявлялись фотографии людей противоположного пола, а подопытные должны были оценивать их привлекательность и отвечать, насколько готовы они были бы встречаться с этим человеком. Контрольная группа давала эти оценки в тишине.Оказалось, что на оценки, даваемые мужчинами, музыка совершенно не влияет, зато женщины после прослушивания давали в среднем более высокие оценки привлекательности мужчин и чаще отзывались о них, как о людях, с которыми можно было бы встречаться и завести личные отношения. Чем более "привлекательная" и сложная музыка звучала, тем сильнее проявлялось ее воздействие."Обычно мужчины прибегают к таким демонстрациям для привлечения женщин, но не наоборот", – отметили специалисты.