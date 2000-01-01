22.09 04:18 MIGnews.com

Google заключил гигантскую сделку с HTC

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Интернет-гигант Google и тайваньский производитель смартфонов HTC заключили сделку на 1,1 млрд долларов с целью расширения бизнеса по производству электронных устройств.Согласно договору, Google получит не исключительную лицензию на интеллектуальную собственность HTC, а часть сотрудников тайваньской фирмы перейдет в американскую компанию.HTC еще недавно считалась одним из главных игроков на рынке смартфонов, однако в последнее время компания с трудом выдерживает конкуренцию с такими крупными производителями как Apple и Samsung.Как ожидается, договор вступит в силу к началу 2018 года, после того как получит необходимое одобрение от регуляторов отрасли, передает Би Би Си.