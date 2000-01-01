Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







flickr/Kārlis Dambrāns 22.09 04:18   MIGnews.com

Google заключил гигантскую сделку с HTC

Интернет-гигант Google и тайваньский производитель смартфонов HTC заключили сделку на 1,1 млрд долларов с целью расширения бизнеса по производству электронных устройств.

Согласно договору, Google получит не исключительную лицензию на интеллектуальную собственность HTC, а часть сотрудников тайваньской фирмы перейдет в американскую компанию.

HTC еще недавно считалась одним из главных игроков на рынке смартфонов, однако в последнее время компания с трудом выдерживает конкуренцию с такими крупными производителями как Apple и Samsung.

Как ожидается, договор вступит в силу к началу 2018 года, после того как получит необходимое одобрение от регуляторов отрасли, передает Би Би Си.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:17
Мексика: число жертв землетрясения возросло
11:03
Хорошая традиция
10:52
Задержали подозреваемого в причастности к каталонским атакам
10:21
Госсекретарь США: Россия нарушает договор ликвидации РСМД
09:57
В шаге от катастрофы
09:17
Власти Испании "закручивают гайки" жителям Каталонии
08:21
Умерла Лилиан Бетанкур — самая богатая женщина в мире
08:02
Расставили все точки над и: мы знаем, кто "потрошитель"
07:32
Будет война?
02:31
Ученые: выкидыш может повысить вероятность зачатия
23:22
Ученые раскрыли секрет мужской привлекательности
22:25
Исследователи Мюллера ищут документы из Белого дома
21:40
Сирийские войска контролируют 85% территории Дейр эз-Зора
20:30
Скончалась самая богатая женщина мира
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus