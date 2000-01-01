21.09 09:48 MIGnews.com

Ученые посчитали, когда произойдет шестая волна вымирания

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Ученые из Массачусетского технологического института посчитали, что к 2100 году в океанах может накопиться количество углерода достаточное для гибели живых существ. Свои выводы исследователи изложили на страницах Science Advances.За последние 540 миллионов лет Земля пережила пять массовых вымираний. Во время каждого из них нормальный круговорот углерода в атмосфере и океанах нарушался.Ученые проанализировали изменения в круговороте углерода за последние 540 миллионов лет. Они определили допустимые значения, в случае превышения которых круговорот углерода становился нестабильным, и живые существа гибли. Исследователи считают, что массовое вымирание произойдет, если круговорот углерода будет меняться быстрее, чем он будет успевать адаптироваться к экосистемам."Учитывая недавний рост выбросов углекислого газа за относительно короткие сроки, судьба шестого массового вымирания будет зависеть от того, накопится ли критическое количество углерода в океане", — сообщил автор исследования Даниэль Ротман.Критическое количество по оценкам ученых составляет 310 гигатонн. Это эквивалентно количеству углерода, которое, как предсказываю специалисты, накопится из-за деятельности человека в Мировом океане к 2100 году."Означает ли это, что массовое вымирание произойдет на рубеже веков? Для подобных экологических катастроф потребуется некоторое время, около 10 тысяч лет. Однако если не остановить процесс накопления углерода в океане, то шестое массовое вымирание может случиться раньше", — заключил Ротман.