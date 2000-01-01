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Ученые узнали, что чувствует человек после смерти | Фото: Thinkstock21.10 23:38   MIGnews.com

Ученые узнали, что чувствует человек после смерти

Американские исследователи выяснили, что чувствует человек в первую минуту после смерти. Группа ученых из Университета Нью-Йорка изучала подобные явления на близнецах в США и Европе.

Добровольцы эксперимента столкнулись с остановкой сердца и были возвращены к жизни.

По – сути, специалистам удалось провести самое крупное исследование по вопросу жизни после смерти.

Исследователи выяснили, что сознание человека продолжает работать после клинической смерти. Многие участники эксперимента рассказали, как они наблюдали за врачами и медсестрами, которые пытались их спасти.

Кроме того, добровольцы помнили, о чем говорили медики и воспроизводили услышанные разговоры до мельчайших подробностей.

Впоследствии эти подробности были подтверждены медперсоналом, которые проводили реанимационные мероприятия.

К примеру, люди могли рассказать, о чем говорили вокруг них врачи и медсестры, хотя сами пациенты в тот момент уже считались клинически умершими и уж точно были без сознания. Эти диалоги пациенты вспоминали во всех мельчайших деталях.
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