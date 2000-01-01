Ученые доказали существование инопланетных вирусов
Исследователи из США и Японии выяснили, что на других планетах Солнечной системы и экзопланетах могут существовать вирусы.
Статья исследователей опубликована в журнале Astrobiology.
Об этом в понедельник, 22 января сообщает Gizmodo.
По мнению астробиологов, малые вирусные частицы вирионы, состоящие из нуклеиновой кислоты и белков, могли быть легко выброшены за пределы атмосферы и попали на другие космические тела.
Одна из версий распространения вирионов в космосе — они были выброшены туда при падении на Землю метеорита.
Известно, что полиовирусы и бактериофаги могут выживать в условиях вакуума и космического ионизирующего излучения.
Ученые отмечают, скорее всего, на экопланетах происходят такие же процесы.
Вместе с тем ученые называют инфекционных агентов двигателями эволюции, без которых невозможно появление сложных форм жизни. В этой связи ученые считают, что планетах, где есть биологические организмы, неизбежно появляются вирусы.
Однако пока не существует способов зарегистрировать вирусы на других космических объектах в связи с отсутствием общих для них биомаркеров.
Ученые предлагают использовать для этих целей просвечивающие электронные микроскопы (TEM), с помощью которых можно определить наличие вирионов и их уникальные морфологические особенности. В то же время TEM из-за их размера и веса проблематично установить на космические аппараты.